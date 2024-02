Suzano: lucro líquido chega a R$ 4,515 bilhões no 4º trimestre

O lucro líquido da Suzano no quarto trimestre de 2023 somou R$ 4,515 bilhões, o que representa uma queda de 39% ante o mesmo período de 2022, informou a companhia em seu balanço divulgado nesta quarta-feira, 28. Na comparação trimestral, a produtora de celulose conseguiu reverter o prejuízo de R$ 729 milhões apurado no intervalo anterior, decorrente do impacto negativo da desvalorização cambial.

De acordo com a Suzano, a queda no lucro na comparação anual é explicada, principalmente, pela redução no resultado operacional (queda da receita líquida), parcialmente compensada pela redução na despesa com o imposto de renda e contribuição social sobre lucro líquido (IR/CSLL) e maior receita financeira.

O Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) ajustado da Suzano atingiu R$ 4,505 bilhões no quarto trimestre de 2023. O valor é 45% menor na comparação anual e representa uma recuperação de 22% no intervalo trimestral.

Para justificar o recuo do Ebitda em relação ao mesmo período de 2022, a Suzano cita o menor preço médio líquido da celulose em dólar (-31%), além da desvalorização de 6% do dólar médio frente ao real médio e uma elevação de 4% nas despesas administrativas, de vendas e gerais (SG&A), sobretudo por maiores despesas de vendas.

Quanto à receita líquida, o resultado da Suzano foi de R$ 10,372 bilhões no quarto trimestre de 2023. O valor representa queda de 28% na comparação anual e aumento de 16% ante os três meses imediatamente anteriores.

Ainda segundo a Suzano, a queda na receita em relação ao quarto trimestre de 2022 é explicada, principalmente, pelo menor preço médio líquido da celulose em dólar (-31%) e do preço do papel em dólar no mercado externo (-35%), além da desvalorização do dólar médio frente ao real médio (-6%).