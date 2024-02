Taxas futuras de juros sobem com taxas dos Treasuries antes de PCE

A curva de juros mostra abertura na manhã desta quinta-feira, 29, alinhada aos juros dos Treasuries longos, que sobem antes da divulgação do índice de preços de gastos com consumo (PCE, na sigla em inglês) dos Estados Unidos, a medida favorita de preços do Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA), às 10h30.

O movimento está em sintonia ainda com a alta do dólar ante o real. O avanço se dá também nos curtos apesar de a taxa de desocupação no Brasil ter ficado abaixo do esperado no trimestre encerrado em janeiro, segundo a Pnad Contínua.

Às 9h28, a taxa do contrato de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2025 subia para máxima de 10,015%, de 9,995% no ajuste de quarta-feira. O DI para janeiro de 2026 subia para 9,875%, de 9,839%, e o para janeiro de 2027 ia para 10,080%, de 10,045% no ajuste anterior. O vencimento para janeiro de 2029 avançava para 10,505%, de 10,489%.