Taxas de juros ficam estáveis após IPCA e com recuo nas taxas de Treasuries longos

Os juros futuros rondam a estabilidade na manhã desta terça-feira, 12, após o IPCA ter vindo acima do esperado, mas a média dos núcleos ter mostrado aceleração menor que as estimativas. O viés é de baixa junto com o dólar e em meio ao recuo dos juros dos Treasuries longos.

O IPCA subiu 0,83% em fevereiro, acima da previsão do Projeções Broadcast, de 0,78%. No acumulado de 12 meses, o IPCA desacelerou de 4,51% para 4,50% - também acima da mediana, de 4,44%. A média dos núcleos acelerou a 0,49%, de 0,42% em janeiro e abaixo da estimativa de 0,52%. O investidor aguarda pelo índice de preços ao consumidor (CPI) dos Estados Unidos de fevereiro (9h30).

Às 9h18, a taxa do contrato de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2025 tinha taxa de 9,860%, de 9,867% no ajuste anterior. O DI para janeiro de 2026 estava em 9,685%, de 9,705%, e o para janeiro de 2027 marcava 9,915%, de 9,935% no ajuste de segunda-feira. O vencimento para janeiro de 2029 estava em 10,385%, de 10,403%. O juro da T-note de 10 anos caía a 4,089% (de 4,096%), e o do T-bond de 30 anos cedia para 4,246% (de 4,261%).