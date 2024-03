Alta do PIB e queda da inflação geraram 'maior aumento de renda desde Plano Real', diz Alckmin

O vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, disse que "a combinação de crescimento econômico e queda da inflação no ano passado levou ao maior aumento de renda da população desde o Plano Real", repetindo um discurso que alguns integrantes do governo Lula têm tentado encampar para levar adiante uma agenda positiva para o Palácio do Planalto. Ele reforçou que a "democracia atrai investimento e com sustentabilidade".

Alckmin argumentou que o "Brasil ficou caro antes de ficar rico, então é preciso ter agenda de competitividade".

As declarações foram dadas durante o seminário "Descarbonização: Rumo à Mobilidade de Baixo Carbono no Brasil", realizado pelo Esfera Brasil e MBCBrasil.