Pacote fiscal gera frustração e pode elevar juros, dizem analistas

Ganho de bem-estar no mercado foi perdido com o anúncio conjunto de isenção de Imposto de Renda. Para João Pedro Leme, analista de contas públicas da Tendências Consultoria, "todo ganho de bem-estar foi jogado no lixo pelo timing para falar de isenção de Imposto de Renda". "É importante aumentar a progressividade do imposto, mas o tema poderia ser trazido em melhor momento", diz.

Dólar e juros futuros subiram. Com as incertezas geradas pelo anúncio da isenção, o dólar superou os R$ 6 nesta quinta-feira e os juros futuros (contratos que definem a taxa de juros esperada no futuro) tiveram um salto, chegando perto dos 14% ao ano. Antes do anúncio, a expectativa era de que as medidas de corte de gastos pudessem aliviar o câmbio e as expectativas em relação aos juros.

Possível aumento dos juros

Efeito pode ser de uma alta ainda maior nos juros. Com isso, Spiess avalia que pode-se esperar mais aumento dos juros, em um momento de transição na presidência do Banco Central. Em janeiro, Gabriel Galípolo, indicado pelo governo, assume o comando da autoridade monetária.

Anúncio evidencia conflito entre a área econômica e a ala política do governo. Para Leme, da Tendências, a forma como o anúncio foi feito evidencia um embate entre a ala econômica, representada por Haddad, e a ala política, representada pelo ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa.