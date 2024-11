Dólar supera os R$ 6 pela primeira vez após anúncio do ajuste fiscal

O dólar superou a marca dos R$ 6 por volta das 11h20 desta quinta-feira (28), enquanto o mercado financeiro fazia as contas para entender o impacto do pacote de ajuste fiscal anunciado pelo governo federal pouco antes.

O que está acontecendo

Por volta das 9h20, o dólar comercial subia 0,84%, vendido a R$ 5,963. O dólar comercial, usado nas transações entre empresas, é a referência para todas as cotações no Brasil. Por volta de 11h20, a moeda atingiu R$ 6,001

Na quarta (27), a moeda americana atingiu o maior valor histórico nominal ante o real: R$ 5,91. O pessimismo do mercado se deu por causa do vazamento de que o governo anunciaria uma perda de arrecadação, com a isenção do Imposto de Renda de pessoas com rendimento de até R$ 5 mil mensais.



O dólar subiu antes mesmo de o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, fazer o pronunciamento na quarta-feira à noite, no qual antecipou parte do ajuste fiscal, anunciado oficialmente hoje. Isso aconteceu porque, para o mercado, ficou claro que o governo federal não seria muito rígido em seu tão esperado corte de gastos.