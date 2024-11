Militares vão contribuir com menos de 2% do ajuste fiscal até 2030

Os militares vão contribuir com uma fatia de R$ 6 bilhões do total de R$ 326,8 bilhões previstos para o ajuste fiscal. As estimativas foram apresentadas pela equipe econômica na manhã desta quinta-feira (28) e equivalem ao período entre 2025 e 2030.

Como será o ajuste

Contribuição dos militares representa 1,83% do total de medidas. As projeções mostram que as regras vão retirar R$ 1 bilhão a cada ano dos recursos destinados aos membros das Forças Armadas.

Soma faz parte do corte de R$ 326,8 bilhões previstos com o ajuste. As estimativas do governo federal consideram o compromisso de zerar o déficit público, conforme normas estabelecidas pelo arcabouço fiscal.