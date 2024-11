Canal UOL estreia nova temporada de série com Otaviano e Flávia Alessandra

"Lia & Léo" estão de volta. Os personagens de Flávia Alessandra e Otaviano Costa retornam ao UOL em novo formato.

A série, primeiro projeto de dramaturgia do casal para a internet, estreia nesta sexta-feira (29) também na TV. Os episódios serão veiculados no Canal UOL e estarão disponíveis no canal do YouTube de Splash.

A partir de notícias do dia a dia, Lia e Léo debatem temas como relacionamento, dinheiro, sexo, tudo da vida a dois.