Olha Aqui, com Reinaldo Azevedo, agora é exibido ao vivo no Canal UOL na TV

O Canal UOL chegou à TV por assinatura com uma programação especial 24 horas por dia, sete dias por semana. E a grade do canal que já está disponível na Vivo, na Sky e na Oi TV ganhou uma novidade nesta quarta-feira (27/11).

A partir de hoje, o programa Olha Aqui!, com Reinaldo Azevedo, passa a ser exibido ao vivo também na TV. No programa, que vai ao ar todas segundas, quartas e quintas, às 13h, o jornalista analisa os principais assuntos do dia.

Em seguida, o destaque do Canal UOL é o programa De Primeira, com notícias em primeira mão dos bastidores do futebol, informações exclusivas sobre o seu time, novidades do mercado da bola e o melhor do jornalismo esportivo.