Pacheco diz que ajuste fiscal é 'prioridade' e prevê votação ainda em 2024

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), recebeu das mãos do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, as propostas de ajuste fiscal na manhã desta quinta-feira (28). Em entrevista coletiva, Pacheco avaliou positivamente as medidas e prevê a análise das medidas no plenário da Casa ainda neste ano.

O que aconteceu

Pacheco avalia que primeiro contato com a medida trouxe "boa impressão". Ainda assim, reconhece a necessidade de discutir as propostas com as lideranças da Casa Legislativa. Ele disse que firmou compromisso a respeito do assinto com o presidente Lula e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad.

Presidente do Senado diz esperar que a proposta seja analisada neste ano. Pacheco afirma que as medidas de ajuste fiscal serão levadas diretamente para o plenário após serem analisadas pela Câmara dos Deputados. "Estamos engajados para ver, até o final do ano, antes do recesso, apreciadas essas medidas da equipe econômica", disse.