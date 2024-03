Conselho de Administração da Petrobras aprova recondução de membros do Conselho Fiscal

O Conselho de Administração da Petrobras aprovou por unanimidade, em reunião no dia 7 de março, a recondução do atual Conselho Fiscal, conforme indicação do sócio controlador (União) da estatal. Os nomes serão levados à Assembleia Geral Ordinária (AGO), prevista para ser realizada em 25 de abril.

Serão reconduzidos Daniel Cabaleiro Saldanha, para membro titular do Conselho Fiscal; Gustavo Gonçalves Manfrim, para membro suplente do Conselho Fiscal; Cristina Bueno Camatta, para membro titular do Conselho Fiscal; Sidnei Bispo, para membro suplente do Conselho Fiscal; Viviane Aparecida da Silva Varga, para membro titular do Conselho Fiscal (indicada pelo Tesouro Nacional); e Otávio Ladeira de Medeiros, para membro suplente do Conselho Fiscal (indicado pelo Tesouro Nacional).

Conselho

No início de fevereiro, o Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) antecipou que o Ministério de Minas e Energia (MME) enviou à Petrobras, que confirmou em seguida, a recondução dos nomes da atual formação do Conselho de Administração, incluindo o advogado Renato Galuppo, que substituiu Efrain Cruz, demitido da pasta.