Moody's conclui revisão periódica dos EUA, mas não toma ação de rating

A Moody's informou nesta quarta-feira, 3, que completou uma revisão periódica das nota de crédito soberana dos Estados Unidos, mas decidiu não tomar nenhuma ação de rating. O exercício representa uma reavaliação da classificação do emissor com base nas principais metodologia e em desdobramentos recentes.

Atualmente, a agência é a única entre as três principais do mundo a ver os EUA no degrau mais alto, em AAA, embora tenha alterado a perspectiva para negativa no ano passado. Segundo a instituição, o perfil do país reflete a "excepcional" solidez econômica, instituições fortes e extraordinária capacidade de financiamento.

Na semana passada, a S&P reiterou o rating AA+ dos EUA e manteve a perspectiva estável, apesar dos desafios na área fiscal.