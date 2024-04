Assunto da sucessão do BC não passa pela diretoria colegiada, afirma Paulo Picchetti

O diretor de Assuntos Internacionais e de Gestão de Riscos Corporativos do Banco Central, Paulo Picchetti, afirmou que a sucessão de Roberto Campos Neto à frente da instituição é um assunto que não passa pela diretoria colegiada. Citado recentemente como um nome que pode ser escolhido, Picchetti desconversou e disse que está focado em se aprofundar nos temas da área que comanda, em entrevista à BandNews TV, exibida na noite da quinta-feira, 11.

De todo modo, segundo o diretor, Campos Neto tem se comprometido a fazer uma transição suave para o nome que for escolhido.

Sobre o perfil do futuro presidente do Banco Central, Picchetti disse que, na atual composição do Comitê de Política Monetária (Copom), há o compromisso com uma atuação que cumpra o mandato de atingir o centro da meta de inflação, de 3%.

Há também o entendimento do governo de que é necessário manter os índices de preços sob controle, segundo o diretor da instituição. "E isso vai nortear não só a escolha do presidente, mas dos diretores."