Ouro fecha em alta, com recuperação parcial das perdas da véspera e expectativa por Fed

O contrato do ouro registrou ganho, nesta quarta-feira, recuperando apenas uma parte das perdas de mais de 2% vistas na terça-feira, 30. O quadro era ainda de expectativa, antes da decisão de política monetária no período da tarde do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano).

O ouro para junho fechou em alta de 0,35%, em US$ 2.311,00 a onça-troy, na Comex, divisão de metais da New York Mercantile Exchange (Nymex).

O metal chegou a cair em parte da sessão, perdendo a faixa de US$ 2.300 a onça-troy. Na mínima do dia, atingiu US$ 2.291,70 a onça-troy, mas recuperou fôlego adiante.

Na avaliação do TD Securities, o mercado do ouro já incorporou um "perfil sem pressa" por cortes de juros na política monetária, o que segundo o banco sugere que diminui o escopo para as expectativas sobre os juros do Fed pesarem sobre os contratos do metal.

O TD Securities ainda afirma que operadores em Xangai mostravam maior apetite por comprar ouro, em seu monitoramento de posições. Isso, segundo o banco, marca o fim de um período de liquidações de contratos, por parte desses agentes.