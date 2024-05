Moderna reverte lucro e tem prejuízo de US$ 1,18 bi no 1º trimestre

A Moderna registrou prejuízo líquido de US$ 1,18 bilhão no primeiro trimestre, ou US$ 3,07 por ação, revertendo lucro de US$ 79 milhões, ou US$ 0,19 por ação, de um ano antes. Analistas ouvidos pela FactSet previam US$ 3,56.

Já as vendas da empresa recuaram a US$ 167 milhões, de US$ 1,8 bilhão em igual período do ano passado, mas superaram a expectativa dos analistas, de US$ 93 milhões.

A companhia ainda reiterou sua previsão para vendas em todo o ano atual em US$ 4 bilhões.

Ela espera que as vendas de sua vacina contra covid-19 retomem fôlego no segundo semestre, como parte de uma campanha por reforços. Fonte: Dow Jones Newswires.