Pacheco: Lula disse que desoneração voltará à negociação via Fazenda e Casa Civil

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), disse nesta terça-feira, 7, em entrevista à Globonews, que o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, indicou a ele que o tema desoneração da folha de pagamentos voltará à negociação nas próximas semanas via Ministério da Fazenda e Casa Civil.

O presidente do Senado disse ter expectativa de que uma solução sobre o assunto possa vir nos próximos dias.

Pacheco repetiu o que vem dizendo há algumas semanas. Classificou a ação do governo federal no Supremo Tribunal Federal contra a desoneração como um "erro primário" e defendeu que a discussão sobre o assunto aconteça na esfera política, e não no Judiciário.

Segundo o presidente do Senado, a conversa com Lula na semana passada foi "muito boa". Foi nesse encontro que o presidente da República teria se comprometido a dar mais atenção ao tema, de acordo com Pacheco.