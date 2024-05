Palantir amplia lucro no 1º trimestre, mas receita comercial nos EUA desacelera

A Palantir Technologies ampliou lucro e receita no primeiro trimestre de 2024, mas sua receita comercial nos EUA desacelerou. A empresa de software e serviços de informática norte-americana informou avanço de 17% no lucro líquido em relação ao primeiro trimestre de 2023, a US$ 105,53 milhões.

O resultado corresponde a lucro de US$ 0,08 por ação em termos ajustados, exatamente como previam os analistas ouvidos pela FactSet.

Já a receita subiu 21% no ano, a US$ 634,338 milhões, mais que a projeção de US$ 615,4 milhões.

Apenas a receita comercial nos EUA, porém, subiu 40% na comparação anual a US$ 150 milhões, uma desaceleração depois do salto anual de 70% no quarto trimestre de 2023.