'Problema ambiental não é assustador a ponto de impedir venda de fatia Novonor', diz Prates

O presidente da Petrobras, Jean Paul Prates, disse que o afundamento do solo em Maceió no entorno das operações da Braskem não deveria ser um obstáculo para a venda da fatia da Novonor (ex-Odebrecht) na companhia.

"Tem um passivo ambiental (em Maceió) que o comprador tem de entender. Não é assustador a ponto de impedir a venda de um complexo petroquímico. Dentro do conglomerado Braskem, isso não deveria ser um fator capaz de deter propostas pragmáticas sobre o ativo", disse ao citar unidades no exterior, como no México e na Alemanha.

Nos bastidores, a questão ambiental em Maceió vem sendo apontada como um dos fatores por trás da desistência da Adnoc das negociações, anunciada ontem. Haveria temores com relação a dimensão dos custos com indenizações.

A Adnoc havia apresentado em novembro uma oferta não vinculante pela participação da Novonor na Braskem que implicava um preço por ação de R$ 37,29, totalizando um valor de R$ 10,5 bilhões.