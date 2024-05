Renda real per capita cresce 0,5% no 4º trimestre de 2023 entre países da OCDE

A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) afirma que, entre os países do grupo, a renda real per capita cresceu 0,5% no quarto trimestre de 2023 ante o anterior, o que reverteu queda de 0,2% vista no terceiro trimestre. Segundo ela, o avanço na renda real superou o crescimento no Produto Interno Bruto (PIB) real per capita no último trimestre do ano passado, que ficou em 0,2%.

A renda real per capita cresceu na maioria dos países da OCDE no quarto trimestre de 2023, diz a entidade em comunicado. Dos 19 países com dados disponíveis, 11 tiveram alta, dois estabilidade e em seis deles, houve queda.

Entre as economias do G7, a renda real per capita cresceu em Reino Unido, França e Estados Unidos. Já no Canadá houve queda na renda per capita, de 0,7%, o que segundo a OCDE reflete em parte o "continuado forte crescimento da população".

Em 2023 como um todo, a renda real per capita cresceu 1,2% entre os países da OCDE, após o recuo visto em 2022, quando programas de auxílio pela covid-19 estavam sendo encerrados. Também em 2023, o crescimento do PIB per capita na OCDE foi de 1,1%.