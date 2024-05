BC: Dados da economia e emprego têm mais dinamismo que esperado no cenário doméstico

O Comitê de Política Monetária do Banco Central (Copom) apontou que o cenário doméstico trouxe um conjunto de indicadores econômicos e de trabalho com mais dinamismo do que o esperado no comunicado sobre a decisão de corte de 0,25 ponto porcentual da taxa Selic, de 10,75% para 10,50%, em decisão dividida.

"A inflação cheia ao consumidor manteve trajetória de desinflação, enquanto medidas de inflação subjacente se situaram acima da meta para a inflação nas divulgações mais recentes", pontuou o comunicado.