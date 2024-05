Compras de bens de capital crescem 15,5% no 1ª quadrimestre, revela MDIC

O diretor de Estatísticas e Estudos de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), Herlon Brandão, apontou uma "boa notícia" no nível de compras brasileiras registrado entre janeiro e abril, com o avanço de 15,5% nas importações de bens de capital, que somaram US$ 10,6 bilhões.

O aumento foi puxado pelo volume importado, que cresceu 19,6%, contra uma queda de 4% no preço desses produtos. "É boa notícia, investimento. País está importando máquinas, veículos de transporte, grandes motores, equipamentos", disse Brandão.

Os bens de consumo também cresceram em importações nos primeiros quatro meses do ano, com avanço de 23,7%. Nessa categoria estão os carros elétricos, por exemplo, que tiveram forte entrada neste início de ano no Brasil.

Entre janeiro e abril, o valor de compras de automóveis de passageiros cresceu 50,6% na comparação com o mesmo período em 2023 - puxado por avanço de 47,1% no volume e de 2,4% nos preços.