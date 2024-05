LWSA: lucro líquido soma R$ 24,5 milhões no primeiro trimestre deste ano, alta de 279% comparado a mesma data em 2023

A LWSA (antiga Locaweb) apresentou lucro Líquido de R$ 24,5 milhões no primeiro trimestre de 2024, montante 279% superior a igual período do ano passado.

O Ebitda ajustado foi de R$ 61 milhões, 20,7% superior ao resultado do primeiro trimestre de 2023. A margem Ebitda ajustada foi de 19%, alta de 2,3 pontos porcentuais (p.p.) na mesma base de comparação.

Segundo a empresa, a margem é condizente com um trimestre que possui sazonalmente menor receita que o quarto trimestre (Natal e BlackFriday). "E mostra que a grande evolução de margem, que foi atingida no final de 2023, é

uma conquista consolidada para o grupo", disse a LWSA.

Já a receita líquida totalizou R$ 320,6 milhões no período, crescimento de 6,3% em relação aos primeiros três meses de 2023.

No segmento de Commerce, a receita operacional líquida apresentou crescimento de 9,0%, passando de R$ 198,9 milhões no ano passado para R$ 216,8 milhões neste ano. "A reestruturação operacional e comercial de Squid impactou no crescimento tanto do segmento de Commerce quanto do Consolidado", afirmou a companhia.

Com os recursos obtidos em fevereiro de 2021 na oferta subsequente de ações (follow-on), e as saídas decorrentes do pagamento de parte do preço das aquisições de empresas ao longo de 2021, 2022 e 2023 a companhia apresentou um saldo líquido de caixa de R$ 1.126,3 milhões no período.