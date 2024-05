Estimativas maiores para soja puxam revisão para cima na safra agrícola, diz IBGE

Houve declínios nas estimativas de produção de cacau (-1,1% ou -3,162 mil toneladas), trigo (-1,0% ou -101,191 mil toneladas), feijão 3ª safra (-0,8% ou -5,396 mil toneladas), batata 2ª safra (-0,7% ou -8,900 mil toneladas), milho 1ª safra (-0,4% ou -91,296 mil toneladas), milho 2ª safra (-0,3% ou -248,837 mil toneladas) e feijão 2ª safra (-0,0% ou -691 toneladas).

Na passagem de março para abril, as principais altas nas estimativas da produção ocorreram em Goiás (mais 1,280 milhão de toneladas) e no Pará (mais 998,575 mil toneladas). As maiores quedas ocorreram no Paraná (-801 mil toneladas), São Paulo (-442,380 mil toneladas) e Minas Gerais (-96,291 mil toneladas).