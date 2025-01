Milhões 'esquecidos': para onde vai dinheiro da loteria que não é retirado?

Jogou? Confira!

Primeiro passo é conferir os números sorteados. Os números podem ser verificados no site oficial da Caixa, em aplicativos ou diretamente em lotéricas. A conferência e a guarda do bilhete ou comprovante eletrônico são responsabilidades do jogador.

Diversas faixas de premiação. A Caixa Econômica destaca que a maioria das modalidades de jogos possui diversas faixas de premiação. Então, se não acertar o prêmio principal, pode-se conferir se acertou nas demais faixas.

Resgate exige apresentação de documento oficial com foto, CPF e bilhete premiado. O local para a retirada do prêmio depende do valor. Prêmios de até R$ 2.259,20 podem ser retirados em lotéricas. Valores superiores devem ser resgatados em agências da Caixa.

E nas apostas online? Os prêmios de apostas realizadas no portal Loterias Caixa ou no app Loterias Caixa, cujo valor líquido seja até R$ 1.581,44 (bruto de R$ 2.259,20), poderão ser recebidos em qualquer agência da Caixa ou lotérica ou, ainda, por transferência ao Mercado Pago —fica à escolha do apostador.

Quanto tempo demora para receber o dinheiro? Para prêmios brutos iguais ou superiores a R$ 10 mil, o dinheiro é liberado em dois dias úteis a partir da apresentação dos documentos em uma agência da Caixa. Prêmios abaixo desse valor podem ser resgatados imediatamente, no ato da apresentação dos documentos.