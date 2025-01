Dólar opera abaixo de R$ 6,10 em dia com mercados fechados nos EUA

Baixa liquidez e falta de notícias contribuem para queda do dólar. João Kepler, CEO da Equity Fund Group, explica que a variação é originada "tanto de movimentos técnicos quanto da percepção de maior apetite ao risco no mercado local". Volnei Eyng, CEO da Multiplike, atribui a variação à "cautela do mercado diante das incertezas econômicas e políticas", com as reuniões entre o presidente Lula e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, no radar.

Dia tem os mercados fechados nos EUA. As negociações estão interrompidas devido ao funeral do ex-presidente Jimmy Carter, que morreu no último dia 29 de dezembro.

Cotação do dólar turismo apresenta queda. A divisa destinada aos viajantes também recuava. Às 12h14, a queda era de 0,54%, a R$ 6,330.

Bolsa

Ibovespa também apresenta estabilidade. Após cair 1,37% na véspera, o principal índice acionário do Brasil opera sem rumo definido. Às 10h39, o Ibovespa subia 0,11%, aos 119.750,77 pontos. O volume financeiro do pregão somava R$ 9,5 milhões.

Mercados fechados os EUA reduzem a liquidez da Bolsa.