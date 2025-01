Haddad: ministros sugerem a Lula veto em itens do PL da dívida dos estados

O ministro ainda revelou que Lula decidirá até segunda-feira se concorda com as sugestões. "Nós levamos a consideração dele, ele tem até o dia 13 para decidir, mas Fazenda, Planejamento, Casa Civil, os Ministérios levaram a consideração dele uma série de pontos que na nossa opinião não deveriam ser sancionados."

O projeto de lei que cria uma nova política para negociação das dívidas dos estados com a União. Ele trará um impacto fiscal aos cofres públicos e tem gerado polêmica.

O objetivo da proposta é permitir que estados endividados entrem no Programa de Pleno Pagamento de Dívidas dos Estados (Propag), contando com redução do indexador das dívidas com a União (de 0% a 2%), com prazo de 30 anos para pagamento.