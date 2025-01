Desconfiança dos brasileiros limita avanço das criptos no país; entenda

Em uma pesquisa divulgada pela Bitso em 2022, 47% dos brasileiros consideravam investir em criptomoedas.

O que ainda impede os brasileiros de investirem?

Investe-se pouco no Brasil. "O mercado de investimentos no Brasil ainda é muito pequeno como um todo, e quando a gente olha para cripto, não temos tantos investidores qualificados quanto na Bolsa, por exemplo. O Brasil ainda vê o mercado cripto como aposta e precisa amadurecer para trazer grandes investidores", afirmou Mychel Mendes, CFO da Tokeniza.

Receio de ser enganado trava muitos brasileiros. "Existem muitos golpes no Brasil e o mercado cripto se tornou mais uma possibilidade para os golpistas, infelizmente. Nesse ponto, acredito que a regulamentação vai ajudar a trazer uma sensação de segurança maior para o investidor", completou.

Variação desses ativos afasta boa parte dos investidores. O desconforto com a segurança é um fator apontado também por Ahmed El Khatib, coordenador do Centro de Estudos em Finanças da Fecap (Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado), que ressalta a volatilidade dos ativos. "A insegurança persiste devido à volatilidade extrema desse mercado, em que criptomoedas como bitcoin e ethereum podem sofrer flutuações significativas em curtos períodos, exacerbadas por notícias do mercado e manipulação", falou.