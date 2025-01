Por que alguns helicópteros têm rodinha e outros usam um esqui para pousar?

Qual opção é mais barata?

O esqui é mais barato em relação ao trem de pouso com rodas, tanto no preço geral quanto no custo de manutenção e no consumo de combustível.

Não é usual uma pessoa comprar o helicóptero e, depois, trocar o sistema de pouso. Em geral, ele já vem de fábrica. Como opcional, um sistema de rodas retráteis pode custar mais de R$ 1 milhão sobre o preço de fabricação.

Também é preciso considerar o peso dos dois sistemas, pois isso influenciará no consumo de combustível. No helicóptero Bell 429, o trem de pouso retrátil soma cerca de 111 kg a mais no peso total da aeronave em comparação com a versão com esqui.

* Com informações de reportagem publicada em 25/12/2019