'Estude pra ser pobre': crianças desdenham da escola e dizem lucrar na web

A reportagem teve acesso, por R$ 19,90, a um curso que, supostamente, ensina a obter alto faturamento e "mudar de vida".

No curso, um conjunto de vídeos em 16 módulos, a criança passa uma breve mensagem de boas-vindas. Na sequência, quem passa a ministrar as aulas é um jovem, aparentemente com mais de 18 anos.

Driblando a idade

Tanto a Kiwify quanto a Cakto são proibidas para menores de 18 anos, mas, no próprio curso, o jovem ensina a driblar a regra. Segundo ele, se o usuário for menor, deve conversar com os pais e pedir para usar documentos deles.

Já a Kirvano permite que pessoas com 13 anos ou mais se cadastrem na plataforma. Nos termos de uso, a companhia diz cancelar o cadastro do usuário de 13 a 18 anos "quando houver pedido dos pais".