UTE Canoas receberá motor a diesel para manter abastecimento no RS, diz Petrobras

O presidente da Petrobras, Jean Paul Prates, disse nesta terça-feira, 14, em uma rede social, que está concluindo negociações com um fornecedor nacional para fabricação de um novo motor para a termelétrica da empresa em Canoas, Rio Grande do Sul. A unidade é bicombustível (gás e diesel) e tem capacidade instalada de 249 megawatts (MW).

"A Petrobras está concluindo negociações com fornecedor nacional para fabricação de novo motor, para acionamento dos sistemas de operação da UTE (termelétrica) a diesel, com previsão de entrega na segunda metade de junho", disse Prates.

Segundo ele, devido à queda de linhas de transmissão com as enchentes, a UTE Canoas tem sido fundamental para a segurança do abastecimento de energia elétrica para o estado."

"A capacidade do Gasbol (Gasoduto Bolívia Brasil) no trecho sul não é suficiente para atender simultaneamente UTE, Refap (Refinaria Alberto Pasqualini) e distribuidora", disse o executivo.

"A Petrobras tem atuado em coordenação estreita com ONS e TBG para garantir atendimento contínuo das demandas, otimizando ao máximo o uso das capacidades de entrega. Até o momento as entregas têm ocorrido sem falhas, sendo todo o esforço monitorado diretamente por MME, ANP e Aneel", informou Prates.