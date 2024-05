Indústria prevê investimentos de R$ 18 bi a R$ 20 bi em máquinas com depreciação acelerada

O programa de depreciação acelerada, cuja lei foi sancionada na terça-feira, 28, pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, deve gerar investimentos de R$ 18 bilhões a R$ 20 bilhões na atualização do parque industrial, conforme estimativas feitas pela indústria.

A intenção do beneficio é estimular as compras de máquinas e equipamentos, ao permitir que os investimentos feitos em bens de capital possam ser usados para abatimento nos impostos devidos pelas empresas em apenas dois anos, ao invés de até 20 anos.

Nas contas da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), que levou a proposta ao governo, o impulso aos investimentos será de R$ 18 bilhões no prazo de dois anos.

Já a Abimaq, entidade que representa a indústria de máquinas e equipamentos, entende que os R$ 3,4 bilhões em créditos financeiros autorizados no programa devem alavancar R$ 20 bilhões em investimentos.

Nesta quarta-feira, na apresentação do balanço mensal do setor, a diretora do departamento de economia e estatística da Abimaq, Cristina Zanella, disse que o programa deve influenciar as decisões de investimento, mas ponderou que os recursos são limitados.

"Vamos esperar a regulamentação para saber quais setores serão beneficiados e começar a operar o programa para gerar vendas e resultados ao setor", afirmou Zanella.