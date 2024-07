Volume de serviços fica estável em maio, mostra IBGE

O volume de serviços prestados ficou estável em maio ante abril, na série com ajuste sazonal, segundo os dados da Pesquisa Mensal de Serviços, informou nesta sexta-feira (12) o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). No mês anterior, o resultado do indicador foi revisto de uma alta de 0,5% para um avanço de 0,3%.

O resultado de maio foi mais positivo do que o apontado pela mediana das estimativas dos analistas ouvidos pelo Projeções Broadcast, de redução de 0,7%. O intervalo das previsões ia de queda de 1,3% a alta de 0,3%.

Na comparação com maio do ano anterior, houve elevação de 0,8% em maio de 2024, já descontado o efeito da inflação. Nessa comparação, as previsões eram de uma redução de 1% a alta de 3,6%, com mediana positiva de 0,1%.