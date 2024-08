Prévia do PIB, IBC-Br cresce 1,37% em junho ante maio, afirma BC

Na série sem ajuste sazonal, o índice cresceu 3,18% em junho, na comparação com o mesmo mês do ano anterior, também acima do consenso do mercado, de 2,50%. As projeções iam de 0,20% até 4,10%. Nessa base, o índice subiu aos 150,38 pontos, o maior nível para um mês de junho na série histórica.

Acumulado

O IBC-Br cresceu 2,12% em 2024 até junho, na comparação com o mesmo período do ano anterior e na série sem ajuste sazonal. Nos 12 meses encerrados em junho, acumula alta de 1,64%, segundo dados divulgados nesta sexta-feira pela autoridade monetária.

O indicador fechou o segundo trimestre de 2024 com alta de 2,82% frente ao mesmo período de 2023. Na série com ajuste sazonal, cresceu 1,12% na comparação com os três meses anteriores.

Conhecido como uma "prévia do Produto Interno Bruto (PIB)", o IBC-Br serve mais precisamente como parâmetro para avaliar o ritmo da economia brasileira ao longo dos meses.