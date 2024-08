Petz diz que nova empresa terá sinergias anuais de R$ 230 mi a R$ 330 mi de Ebitda incremental

A Petz divulgou nesta sexta-feira, 16, suas estimativas para a combinação dos negócios da empresa com a Cobasi. A previsão é de sinergias anuais esperadas de R$ 230 milhões a R$ 330 milhões de Ebitda incremental. A nova empresa será listada no Novo Mercado.

A empresa estima ainda que diante do ganho de escala, a nova empresa terá cerca de 11% de market share do mercado de petz no Brasil. Juntas as empresas estarão em mais de 140 cidades, com cerca de 494 lojas.

A empresa cita ainda algumas alavancas que podem gerar resultados incrementais, como a avaliação de novos formatos de lojas, melhores práticas de personalização e marketing digital, expansão da estratégia de private label, melhores práticas de produtividade em centros de distribuição (CDs) para otimização da malha logística, além de revisão do ecossistema de saúde e serviços.

Governança

No que diz respeito à governança, um acordo de acionistas será assinado entre Sergio Zimerman e a Família Nassar, com validade de 8 anos. O voto dos signatários do Acordo de Acionistas será em bloco.

A empresa combinada terá Paulo Nassar como CEO e Sergio Zimerman será o presidente do Conselho de Administração.

O colegiado será inicialmente formado por 9 membros: 4 indicados por Sergio Zimerman, sendo 2 independentes; e 5 indicados pela Família Nassar e Kinea, sendo 2 independentes.

Serão formados ainda Comitês Financeiro, de Auditoria, de Estratégia, além de Recursos Humanos e Sustentabilidade. Está previsto ainda um lock-up, com restrições à negociação de ações da companhia por determinando período.