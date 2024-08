Precisamos ser cautelosos com o nível crescente de desemprego, alerta Goolsbee, do Fed

O presidente do Federal Reserve (Fed) de Chicago, Austan Goolsbee, voltou a dizer nesta tarde que o crescimento do desemprego nos Estados Unidos deve ser encarado com cautela pelos dirigentes em suas decisões.

Em conversa organizada pelo Angeles Investors, o banqueiro central pontuou que as condições de crédito no país têm se mostrado mais apertadas, e que a inadimplência das pequenas empresas segue elevada, como reflexo do aumento das taxas de juros ao longo dos últimos anos. Mesmo assim, ele avalia que todo o impacto da política monetária pode não ser nem sentido pela economia americana, visto que o Fed deve agir antes disso e impulsionar levemente a atividade no país.