Despesas aumentam sempre acima da inflação e isso está piorando, diz economista-chefe da XP

O orçamento brasileiro é engessado, as despesas estão crescendo acima da inflação e o país retomou indexações e vinculações que tinham ficado para trás, apontou o economista-chefe da XP Investimentos, Caio Megale.

O executivo participou do 23º Fórum Empresarial Lide, em um hotel na zona sul do Rio. A uma plateia de empresários, enfatizou a necessidade de atenção à trajetória crescente dos gastos públicos.

"O nosso orçamento é muito engessado, as despesas crescem como se fossem um software que aumenta as nossas despesas automaticamente e sempre acima da inflação", disse.

A indexação da Previdência ao salário mínimo foi mencionada pelo executivo. "E isso está piorando, em vez de melhorar: a gente piorou isso recentemente, indexou mais a Previdência", lembrou.

"Tem esse debate do salário mínimo. Independente do mérito no salário mínimo, a gente tem uma implicação matemática de fazer com que o gasto de Previdência, que é o nosso maior gasto, cresça aceleradamente. Retomamos vinculações que tinham ficado para trás no passado e voltaram."

O economista reforçou, ainda, que o país precisa "respirar também do ponto de vista orçamentário" para voltar a ter investimento público.

"A gente precisa retomar a capacidade de investimento de gasto público. O pouco que sobra das despesas discricionárias, boa parte já foi tomada por emendas parlamentares, que eram pequenas lá no passado, cresceram bastante", comentou.

Em relação ao investimento privado, Megale se mostrou mais positivo. "O investimento privado acho que está legal. O saneamento é fantástico."