'Enem dos Concursos': como consultar local de prova no dia do Concurso Nacional Unificado

O candidato inscrito no Concurso Nacional Unificado, conhecido como "Enem dos Concursos", pode consultar o local da prova ainda neste domingo, 18, data de realização do exame. Porém, o Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos recomenda que isso não seja deixado para a última hora.

Para saber onde deverá realizar o exame, o candidato deverá fazer a consulta do cartão de confirmação por meio do site da organizadora do concurso, a Fundação Cesgranrio. Trata-se do mesmo site em que a pessoa fez a sua inscrição. O endereço é o https://cpnu.cesgranrio.org.br/login Para acessar, é preciso fazer login com os dados da conta gov.br. Embora não seja obrigatório, o Ministério da Gestão recomenda levar o cartão no dia da prova.

Segundo a pasta do governo federal, o cartão de confirmação possui tudo o que o candidato precisará saber para acessar o local da prova. É por meio dessa pesquisa que ele ficará sabendo o número da sua inscrição, data, hora e local de prova. O principal motivo para fazer a consulta, segundo o Manual do Candidato, é para que as pessoas não errem o local das provas nem o horário.

Dicas para horas antes da prova

O Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos reforça a importância de consultar o endereço com antecedência. Lembrando que, na maior parte do Brasil, os portões abrem às 7h30 e fecham às 8h30. Já pensando naqueles que deixam tudo para a última hora -até esta quinta-feira, 15, 65% não haviam acessado o cartão-, o Manual do Candidato traz algumas dicas que podem ser aplicadas momentos antes da prova. Veja oito dicas.

1 - escolha uma roupa e sapatos confortáveis, já que você ficará sentado por um longo período. Vale consultar a previsão, já que uma onda de calor está agindo sobre a maior parte do país;

2 - separe os documentos que irá levar, lembrando que cópias, mesmo autenticadas, não são permitidas;

3 - você pode mostrar o seu documento digital, como CNH, por exemplo, porém, ele deve ser acessado no momento da identificação. É importante que o aplicativo já tenha sido baixado no seu celular. E que seu smartphone esteja carregado. Não serão aceitas fotografias do documento, mesmo que sejam prints;

4 - além de verificar o endereço, consulte o tempo de deslocamento e meios de transporte para chegar ao local;

5 - fique atento: aos domingos, em algumas cidades, o transporte público pode ter um número menor de veículos operando e horários diferenciados. Em São Paulo, por exemplo, a frota circulante aos domingos é 40% da operacional em relação a outros dias da semana;

6 - separe a caneta preta que irá usar. Ela deve, obrigatoriamente, ser de material transparente. É proibida a comunicação entre os candidatos, logo, se a sua caneta falhar, você não poderá pedir a ninguém. Por precaução, leve mais de uma caneta e teste todas elas antes;

7 - pesquise onde você poderá almoçar;

8 - é proibido usar na sala de prova boné, chapéu, gorro, óculos escuro, fone de ouvido, celulares e relógios. Os celulares e relógios devem ser desligados e guardados em envelopes porta-objetos, que serão fornecidos pelos fiscais de sala.