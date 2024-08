BC tem ganho de R$ 14,518 bilhões com swap cambial em agosto, até o dia 16

O Banco Central teve ganho de R$ 14,518 bilhões com a sua posição em swap cambial em agosto, até o dia 16, pelo critério caixa. Em julho, o resultado foi negativo em R$ 9,885 bilhões.

Pelo conceito de competência, o lucro com swaps este mês é de R$ 17,218 bilhões. O resultado pelo critério de competência inclui ganhos e perdas ocorridos no mês, independentemente da data de liquidação financeira. A liquidação financeira desse resultado (caixa) ocorre no dia seguinte, em D+1.

O BC perdeu R$ 52,468 bilhões com a rentabilidade na administração das reservas internacionais. Esse resultado considera ganhos e prejuízos com correção cambial, marcação a mercado e juros.

O resultado líquido das reservas - rentabilidade menos custo de captação - foi negativo em R$ 56,860 bilhões. O resultado das operações cambiais foi negativo em R$ 39,642 bilhões.

O BC sempre destaca que não visa lucro nas operações de swap cambial ou na administração das reservas internacionais. Segundo a autoridade monetária, o objetivo é fornecer hedge ao mercado em tempos de volatilidade e manter um colchão de liquidez para momentos de crise.

2024

No ano, até 16 de agosto, o BC acumula prejuízo de R$ 52,499 bilhões com a sua posição de swaps cambiais no critério caixa. No critério competência, o resultado é negativo em R$ 49,019 bilhões.

A autoridade monetária ganha R$ 282,050 bilhões com a rentabilidade na administração das reservas internacionais. O resultado líquido das reservas é positivo em R$ 171,462 bilhões e o resultado das operações cambiais, em R$ 122,443 bilhões.