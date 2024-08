Muitos dirigentes do Fed dizem que ganho de emprego pode estar exagerado no payroll, aponta ata

Muitos dos membros do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) observaram que os ganhos de empregos nos Estados Unidos relatados no relatório chamado payroll podem ter sido exagerados. Vários integrantes avaliaram que o incremento das vagas criadas pode ser menor do que o necessário para manter a taxa de desemprego constante com uma taxa de participação da força de trabalho estável.

Os participantes observaram que outros indicadores também apontavam para uma flexibilização nas condições do mercado de trabalho, incluindo uma menor taxa de contratação e uma tendência de queda nas vagas de emprego desde o início do ano.

As observações constaram da ata do mais recente encontro de política monetária do Comitê Federal de Mercado Aberto (Fomc), de 30 e 31 de julho, divulgada nesta quarta-feira.