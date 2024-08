Zema defende aprovação de renegociação das dívidas dos Estados na Câmara 'da forma que está'

O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), defendeu a aprovação da lei de renegociação das dívidas dos Estados na Câmara dos Deputados da mesma forma que foi votada no Senado Federal na semana passada. A declaração ocorreu em conversa com jornalistas nesta quarta-feira, 21, durante o XIII Congresso do Conselho Nacional de Secretários de Administração (Consad), em Brasília.

"Como governador de um dos Estados mais endividados do Brasil, nós também estamos fazendo um trabalho para que a Câmara aprove o quanto antes e da forma que está o projeto de lei que foi submetido, elaborado pelo Senado na última semana, que visa a reduzir a cobrança de juros dos Estados endividados mediante uma série de contrapartidas", disse.

Na sequência, Zema afirmou que Minas Gerais tem condições de arcar com a maioria das contrapartidas exigidas pela lei aprovada no Senado.

"Com isso, nós vamos passar a ter condição de levarmos o Estado adiante e pagando para a União a dívida que o Estado tem", declarou.

O plenário do Senado aprovou na semana passada um projeto com novas regras para os Estados pagarem as suas dívidas. O texto vai para a análise da Câmara dos Deputados.

As dívidas estaduais somam R$ 765 bilhões, e 90% desse montante está relacionado a Goiás, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul.