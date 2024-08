Índice de atividade nacional dos EUA cai a -0,34 em julho

O índice de atividade nacional dos Estados Unidos, elaborado pelo Federal Reserve (Fed) de Chicago, caiu para -0,34 em julho, ante -0,09 em junho, segundo pesquisa divulgada nesta quinta-feira, 22, pela instituição. O dado de junho foi revisado para baixo, de +0,05 originalmente. A leitura de julho inferior a zero significa que a economia americana está se expandindo em ritmo abaixo da média histórica. A média móvel trimestral do índice ficou em -0,06 em julho, igual à do mês anterior.