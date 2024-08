Haddad participa de reunião do CNPE, despacha com Lula e recebe ministros Fávaro e Marina

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, participa nesta segunda-feira (26) de reunião extraordinária do Conselho Nacional de Política Energética (CNPE) das 9h às 12h. O encontro será realizado na sede do Ministério de Minas e Energia e deverá contar também com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Na ocasião, está previsto assinatura de decreto que regulamentará regras do setor de gás natural no País. O objetivo, segundo o governo, é aumentar a oferta do produto e reduzir preços entre 35% a 40%.

À tarde, Haddad terá reunião com o presidente Lula, das 15h às 16h, segundo a agenda ministerial divulgada neste domingo. Depois, recebe os ministros da Agricultura, Carlos Fávaro, e do Meio Ambiente, Marina Silva. Também participam da reunião, com início às 17h, o secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda, Guilherme Mello, e o subsecretário de Política Agrícola e Negócios Agroambientais da pasta, Gilson Bittencourt.