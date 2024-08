Quem são as cinco pessoas mais ricas da América Latina? Veja ranking de bilionários

O empresário mexicano Carlos Slim Helú é a pessoa mais rica da América Latina, com uma fortuna estimada em US$ 90 bilhões, segundo o ranking de bilionários em tempo real da revista Forbes. Ele lidera a América Móvil, maior empresa de telecomunicações móveis do continente. Aos 84 anos, ele também está entre as 20 pessoas mais ricas do mundo, ocupando o 18° lugar no ranking geral.

De acordo com a Forbes, o empresário também possui participações em empresas mexicanas de construção, bens de consumo, mineração e imóveis. Anteriormente, ele detinha uma participação de 17% no jornal americano The New York Times. Seu genro, Fernando Romero, projetou o Museu Soumaya, na Cidade do México, lar da extensa e eclética coleção de arte de Slim.

O segundo lugar é ocupado por outro mexicano, Germán Larrea Mota Velasco, CEO e chairman do Grupo México, que tem patrimônio avaliado em U$ 29,4 bilhões. O top cinco ainda conta com uma chilena e dois brasileiros. Veja a seguir.