Focus: projeção de Selic 2026 sobe de 9,00% para 9,50%; segue em 10,5% (2024) e em 10% (2025)

A mediana do relatório Focus para a Selic no fim de 2025 se manteve em 10% ao ano, indicando um total de cortes de apenas 0,5 ponto porcentual no ano que vem. A projeção para a taxa básica de juros no fim de 2024 permaneceu em 10,5% pela décima semana consecutiva. Os analistas de mercado, no entanto, elevaram as expectativas para a Selic em 2026, subindo a projeção de 9,00% para 9,50% ao ano após 14 semanas de estabilidade.

Na semana passada, o diretor de Política Monetária do Banco Central, Gabriel Galípolo, rechaçou a interpretação de que suas falas recentes colocaram o BC "no córner", mas repetiu que o Comitê de Política Monetária (Copom) "não hesitará" em aumentar a taxa básica de juros se for necessário.

"Na minha interpretação, posição difícil para o BC não é ter de subir juros. Posição difícil é inflação fora da meta, que é uma situação desconfortável. Subir juros é uma situação cotidiana para quem está no BC", afirmou ele, durante evento promovido pela Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave).

Considerando apenas as 86 projeções atualizadas nos últimos cinco dias úteis, a mediana para a taxa Selic no fim de 2024 se manteve em 10,5%. A estimativa intermediária para os juros no fim de 2025 se manteve em 10%, também incorporando apenas as 86 atualizações da semana passada.

O mercado manteve o consenso de que os juros encerrarão 2027 em 9%, projeção das últimas 14 semanas.