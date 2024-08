Lula afirma que Petrobras tem que ajudar empresas brasileiras com conteúdo nacional

O presidente da República, Luiz Inácio Lula, da Silva disse nesta segunda-feira, 26, que a Petrobras precisa ajudar empresas brasileiras a crescerem por meio de conteúdo nacional em suas operações - ou seja, comprar equipamentos e serviços de companhias locais. A prática é criticada pelo mercado. Lula falou na sede do Ministério de Minas e Energia, depois de reunião do Conselho Nacional de Política Energética (CNPE). Na solenidade, ele anunciou medidas para aumentar a oferta de gás.

Ele repetiu que a Petrobras não é uma empresa só de petróleo e gás. "É uma empresa de investimento em pesquisa, em inovação, e para ajudar as empresas brasileiras a crescerem. Daí, porque a necessidade do conteúdo nacional", disse o presidente da República.

Lula também chamou de "vira-latas" as pessoas que defendiam que o acordo entre Mercosul e União Europeia, ainda em negociação, abrisse as compras governamentais para empresas estrangeiras.

"Os vira-latas desse país queriam abolir compras governamentais e colocar compras governamentais no acordo com a União Europeia. Nós falamos não. Compras governamentais são um instrumento de desenvolvimento de política industrial de um país que quer ser grande, que quer ser soberano. Se o Estado não tiver possibilidade de comprar da pequena e média empresa brasileira, de investir em inovação, nós vamos fazer o quê? Ficar comprando tudo do exterior?", disse o presidente da República.