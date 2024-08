Previsão de déficit primário em 2024 passa de 0,64% para 0,65% do PIB no Focus do BC

A mediana das previsões do mercado financeiro no relatório Focus do Banco Central para o déficit primário de 2024 passou de 0,64% para 0,65% do Produto Interno Bruto (PIB). Há um mês, era 0,70%. Considerando apenas as 25 projeções atualizadas nos últimos cinco dias úteis, passou de 0,60% para 0,65% do PIB.

Mesmo com o recuo, os números continuam distantes da meta deste ano, de déficit zero, com tolerância de 0,25 ponto porcentual do PIB para mais ou para menos.

O próprio governo espera obter um déficit primário de R$ 28,8 bilhões em 2024, exatamente em linha com o piso do alvo.

A mediana do Focus para o déficit primário de 2025 passou de 0,70% do PIB para 0,77%, fora do intervalo da meta do ano que vem, que também é de déficit zero, com tolerância de 0,25 ponto do PIB. Um mês antes, a projeção era de um déficit de 0,70% do PIB.

Nominal

A estimativa intermediária do Focus para o déficit nominal de 2024 passou de 7,30% para 7,35%, contra 7,30% um mês atrás. A estimativa intermediária para 2025 sugere déficit nominal de 6,50% do PIB, estável há oito semanas.

O resultado primário reflete o saldo entre receitas e despesas do governo, antes do pagamento dos juros da dívida pública. Já o resultado nominal reflete o saldo já após o gasto com juros e outras despesas financeiras.

A mediana para a dívida líquida do setor público como proporção do PIB em 2024 passou de 63,65% para 63,70%, mesmo patamar de quatro semanas atrás. A estimativa intermediária para 2025 passou de 66,20% para 66,55, contra 66,00% um mês antes.