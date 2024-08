Bolsas da Ásia fecham sem direção única, após noticiário corporativo mostrar quadro incerto

Por André Marinho*

São Paulo, 28/08/2024 - As bolsas da Ásia fecharam sem direção única nesta quarta-feira, em meio a uma série de balanços e notícias corporativas que pintou um quadro incerto na região. Os mercados globais, no geral, operam em compasso de espera pelos resultados da Nvidia, que serão divulgados hoje após o fechamento dos negócios à vista em Wall Street.

As ações chinesas enfrentaram particular pressão nesta sessão. Em Hong Kong, o índice Hang Seng encerrou em baixa de 1,02%, a 17.692,45 pontos. Entre os destaques negativos, o papel da Nongfu Spring despencou 10,43%, após a empresa do setor de bebidas informar desaceleração no crescimento das vendas. Já Evergrande New Energy Vehicle caiu 3,51%, depois de projetar aumento do prejuízo nos próximos meses.

Por outro lado, ainda em Hong Kong, Xpeng subiu 2,15%, após a companhia lançar um novo modelo de veículo elétrico. JD.com ganhou 1,77%, na esteira de novo programa de recompra de ações.

Na China continental, o índice Xangai composto terminou o pregão em queda de 0,40%, a 2.837,43 pontos, mas o menos abrangente Shenzhen conseguiu computar avanço marginal de 0,01%, a 1.493,59 pontos.

Analistas do grupo financeira Daiwa, Patrick Pan e Yue Tan preveem que os mercados acionários chineses encontrarão ventos contrários ao longo dos próximos anos, independentemente de quem vencer as eleições americanas em novembro. A agenda do ex-presidente e candidato republicano Donald Trump deve ter efeito inflacionário e manter o Federal Reserve (Fed) restritivo por mais tempo, mas o impacto das medidas da postulante democrata, a vice-presidente Kamala Harris, também poderiam ter impacto incerto no médio prazo, de acordo com a análise.

Entre outras praças, o índice Kospi, de Seul, registrou leve alta de 0,02%, a 2.689,83 pontos. A ação da Hybe subiu 2,94%, após a renúncia do CEO de uma das gravadoras de K-pop da gigante do entretenimento sul-coreana, Min Hee-jin.

Em Tóquio, o índice Nikkei subiu 0,22%, a 38.371,76 pontos, enquanto o Taiex, de Taiwan, avançou 0,84%, a 22.370,66 pontos. Na Oceania, o S&P/ASX 200, de Sydney, ficou estável em 8.071,40 pontos.

Operadores hesitam em tomar posições mais convictas, antes dos números da Nvidia, que se tornou a principal referência do entusiasmo relativo ao desenvolvimento da inteligência artificial. "Assim, [a empresa] tem potencial para movimentar os mercados globais, apesar de estar programado [para ser divulgado] após o fechamento do mercado dos EUA", destaca o Danske Bank.

Contato: andre.marinho@estadao.com

*Com informações da Dow Jones Newswires