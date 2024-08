Búzios será maior campo do País, diz presidente da Petrobras

A presidente da Petrobras, Magda Chambriard, apontou nesta quarta-feira, 28, que o campos de Búzios será o maior do país, podendo chegar a 1,5 milhão de barris por dia. Ela acrescenta que essa é sua expectativa - ainda não um calculada pela área técnica da empresa.

No início do mês, Chambriard já havia apontado que produção de 1 milhão de barris por dia deve ser ultrapassada no terceiro trimestre de 2025.

"Búzios vai ser disparado o maior campo do Brasil, e vamos ultrapassar 1 milhão de barris. E não está proibido pensar que o campo de Búzios no futuro pode chegar a 1,5 milhão", apontou ela, em conversa com jornalistas. "Estamos indo na direção da décima segunda plataforma para Búzios", disse.

Algumas plataformas não foram desenhadas para a exportação de gás para a costa, o que é "lastimável", na avaliação da CEO da companhia. "Alguns retrofits não serão possíveis. Algumas plataformas de Búzios não tem como rever essa questão. Seria uma obra além de caríssima, perigosíssima", acrescentou.

Para ela, será possível realizar o retrofit apenas quando houver garantia da viabilidade técnica e econômica. Magda Chambriard participou de evento realizado pelo Ministério de Minas e Energia (MME), em parceria com o Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) e a Itaipu Binacional.

O governo publicou na terça-feira o decreto que muda a regulação do mercado de gás natural, prevendo aumento da oferta. "O gás, enquanto matéria prima, pode chegar a ser 40% do preço de um produto acabado e precisa ir para o mercado a preços mais competitivos", afirmou Chambriard.