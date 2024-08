Campos Neto parabeniza Galípolo pela indicação à presidência do BC e garante 'transição suave'

O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, parabenizou o diretor de Política Monetária, Gabriel Galípolo, pela sua indicação para chefiar a instituição a partir de 2025. Em nota, ele afirma que a transição será feita "da maneira mais suave possível."

"Após a sabatina e a aprovação pelos senadores, a transição dos mandatos será feita da maneira mais suave possível, preservando a missão da instituição", diz a nota, publicada no período da tarde desta quarta-feira pelo BC.

Especulada havia cerca de um ano, a indicação de Galípolo foi confirmada nesta quarta-feira à tarde pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, em um pronunciamento convocado às pressas no Palácio do Planalto.

Haddad e Galípolo se reuniram com o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. O encontro não constava nas agendas oficiais.

A nota da autoridade monetária destaca que Campos Neto tem "trabalhado de forma harmônica e construtiva com o diretor Galípolo desde a sua chegada ao Banco Central", em meados do ano passado. O atual presidente do BC deseja sucesso ao seu sucessor.