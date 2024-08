É importante anunciar indicado à presidência do BC para dar tempo de transição, diz Campos Neto

O presidente do Banco Central (BC), Roberto Campos Neto, voltou a dizer nesta quarta-feira, 28, que está à disposição para uma transição no comando da instituição que seja suave. Ele voltou a defender que o anúncio do nome que irá sucedê-lo seja antecipado, ponderando, no entanto, que esta é uma prerrogativa do governo.

"Sempre disse que queria fazer uma transição suave, assim como o Ilan fez comigo", disse Campos Neto, referindo-se a seu antecessor, Ilan Goldfajn, na presidência do BC.

Campos Neto repetiu que é importante que o indicado pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, tenha tempo para participar da transição e se preparar à sabatina do Senado.

"Sempre disse que era, talvez, importante anunciar alguém um pouco antes, para a gente ter o tempo de fazer a transição, poder passar o trabalho, coisas assim. E que eu faria isso da forma mais civilizada e mais suave possível, independente do que estivesse acontecendo", declarou Campos Neto.

"Eu tenho dito, já há algum tempo, que talvez antecipar a indicação fosse bom, e também tem o processo de sabatina que precisa ser feito e às vezes leva um pouco de tempo. Entendo que essa é uma decisão do governo, prerrogativa do governo. Respeito isso e estou à disposição para fazer a transição da forma mais suave possível", afirmou o presidente do BC durante participação na conferência anual do Santander.